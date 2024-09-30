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Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров

Режим ЧС введен в Ростовской области из-за ландшафтных пожаров
Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с ландшафтными пожарами и жаркой погодой со штормовым ветром. Об этом сообщил в понедельник губернатор области Василий Голубев.

"К сожалению, сохраняются сложные погодные условия – сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области. Только что на оперативном совещании рассмотрели дополнительные противопожарные меры", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в настоящее время спасатели ликвидировали крупный пожар в Шолоховском лесничестве, продолжается тушение возгорания в Миллеровском районе.

"В тушении этих пожаров задействован 491 человек и 143 единицы техники. В Миллеровском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объёмом 100 тонн. Как отметили специалисты, бороться с огнем пожарным помогло своевременное привлечение авиации и добровольные помощники", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что пожар в Шолоховском лесничестве начался 29 сентября в 15:45, с 21:00 был введен режим ЧС муниципального уровня. Спасатели ликвидировали возгорание в 15:00 понедельника на площади 46,3 га.

На территории Ростовской области также продолжается тушение другого крупного лесного пожара – на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе. Он начался 29 сентября в результате падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 воскресенья также был введен режим ЧС. В 14:00 пожарные локализовали возгорание на площади 215 га.

Ростовская область
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