В Саратовской области за сутки выявили 12 новых ландшафтных пожаров

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Саратовской области остается сложной обстановка с природными пожарами, за сутки в регионе выявили 12 новых возгораний, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Бусаргин.

"Очаги остаются в Самойловском и Балашовском районах, есть новые случаи в Аркадакском и Воскресенском районах. Вблизи села Поповка Гагаринского района и в Аткарском районе пожары локализованы", - написал он.

По его словам, все профильные экстренные службы работают в усиленном режиме.

"Первоочередная задача - не допустить дальнейшего распространения огня. В общей сложности в тушении задействованы свыше 350 человек и 50 единиц техники. С огнем борются специалисты лесхозов, ГУ МЧС, подразделений противопожарной службы. В самых сложных случаях, как рассказывал ранее, подключаются мобильный отряд тяжелой техники и личный состав областной службы спасения", - добавил Бусаргин.

30 сентября пожар у села Поповка локализовали на площади 180 га.