В 2025 году на новые атомные и энергетические технологии будет выделено 28,2 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство заложило в трехлетнем проекте бюджета выделение в 2025 году 28,2 млрд рублей на проекты новых атомных и энергетических технологий, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму.

В 2026-2027 годах расходы на эту программу вырастут до 58,9 млрд рублей и 57,7 млрд рублей, соответственно.

В 2025 году большую часть средств - 16,2 млрд рублей - планируется потратить на проект технологий термоядерной энергетики.

В 2026-2027 годах акцент в расходах предполагается сделать на сооружении исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах, а также новых технологиях и производстве литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии.

На развитие атомного энергопромышленного комплекса предусмотрено выделение в 2025 году 88,3 млрд рублей, в 2026 году - 103,96 млрд рублей, в 2027 году - 104,95 млрд рублей.

Большую часть этих средств планируется направить на нацпроект "Эффективная транспортная система": 55,28 млрд рублей в 2025 году, 51,64 млрд рублей - в 2026 году, 49,23 млрд рублей - в 2027 году. Также существенную часть расходов составят мероприятия по обеспечению безопасного обращение с радиоактивным отходами и программа по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.