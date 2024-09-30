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Финансирование авиапрома в 2025-2026 годах может быть на 62% больше прежнего плана

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Объем финансирования госпрограммы "Развитие авиационной промышленности" в 2025-2026 годах может составить около 114,2 млрд рублей, следует из проекта федерального бюджета на три года: это на 62% больше, чем предполагалось ранее.

Так, в 2025 году на эти цели планируется потратить почти 49,1 млрд рублей, в 2026 - 65,1 млрд рублей. На 2027 год может быть выделено 53 млрд рублей.

В действующем федеральном бюджете господдержка программы на 2025-2026 годы закладывалась в объеме 70,5 млрд рублей (по 35,27 млрд рублей в год). На 2024 год она планировалась в размере 42,3 млрд рублей, фактически же за 8 месяцев выделено 46 млрд рублей, говорится в материалах к проекту нового бюджета.

Средства на авиапром в 2025-2027 годах также учитываются в составе национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Входящий в него федпроект "Производство самолетов и вертолетов" предполагают господдержку в 2025 году в объеме 101,3 млрд рублей, в 2026 - 139,6 млрд рублей, в 2027 - 109,7 млрд рублей.

Большая часть предприятий российского авиапрома сконцентрирована в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" и АО "Вертолеты России" (оба входят в "Ростех"). Созданием самолетов регионального класса занимается, в частности, "Уральский завод гражданской авиации". Помимо субсидий из федерального бюджета реализацию их проектов поддерживают средства Фонда национального благосостояния.

Вертолеты России Ростех ФНБ ОАК
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