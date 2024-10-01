Две женщины арестованы в Крыму по подозрению в передаче Киеву данных об объектах ВС РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Две женщины задержаны и арестованы в Севастополе по подозрению в передаче сведений о военных объектах украинским спецслужбам, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ во вторник.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", задержаны две гражданки Российской Федерации", - сказали в ФСБ.

По версии спецслужбы, женщины с 2023 года "по заданию представителя запрещенной в Российской Федерации организации, использующейся Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, собирали и передавали информацию об объектах ВС России".

Ленинским районным судом Севастополя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ не раскрыли личности задержанных женщин. По статье о сотрудничестве с иностранным государствам им грозит наказание до восьми лет лишения свободы.