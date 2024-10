Что произошло за день: вторник, 1 октября

Иск Генпрокуратуры РФ к госорганам Украины, падение индекса PMI обрабатывающих отраслей, умер композитор Вячеслав Добрынин

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Израильские военные сообщили о запуске иранских ракет в сторону Израиля. По данным СМИ, Иран запустил свыше 500 ракет, возможно, запланировал две волны ракетных обстрелов. Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес ракетный удар, чтобы отомстить за погибших от израильских атак.

- Генпрокуратура РФ подала иск к госорганам Украины и американским банкам. Ответчиками указаны Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный банк Украины, государственное предприятие "Национальный фонд инвестиций Украины", а также The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank N.A.

- В СКР заявили о троекратном росте числа преступлений, совершенных нелегальными мигрантами. С 7 до 11 тысяч увеличилось число преступлений приезжих, получивших гражданство РФ менее десяти лет назад.

- Wildberries и группа Russ завершили объединение. Ранее сообщалось, что объединенная инфраструктура компаний будет включать цифровую медиаплатформу, сеть рекламных конструкций, логистические хабы, склады и логоцентры.

- Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD. Суд признал недостоверными опубликованные каналом утверждения о якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования.

- Израильские войска в Ливане пока не вступили в бои с "Хезболлой", сообщает NBC со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности. Politico со ссылкой на американских чиновников сообщает, что США поддержат решение начать военную операцию против "Хезболлы".

- Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ упал ниже критической отметки впервые с апреля 2022 года. Он составил 49,5 пункта, снизившись с августовских 52,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

- Wintershall Dea инициировала два арбитражных разбирательства против РФ в связи с якобы "экспроприацией российских активов". Одно разбирательство базируется на двустороннем договоре о защите инвестиций с Германией, другое - на Договоре об Энергетической хартии.

- Сигэру Исиба стал новым премьер-министром Японии. Также в стране сформировано новое правительство.

- Умер композитор Вячеслав Добрынин. Ему было 78 лет.