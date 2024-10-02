МЧС РФ проведет масштабную проверку систем оповещения населения во всех регионах

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в среду масштабную проверку систем оповещения населения по всей стране, сообщила пресс-служба ведомства.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. (...) 2 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле и радиоканалов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - добавили в МЧС.