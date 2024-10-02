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Песков не подтвердил сообщения об обсуждении вопроса огосударствления ТЭК

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не подтвердили сведения некоторых СМИ о том, что в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с министром энергетики Сергеем Цивилевым якобы поднимался вопрос об огосударствлении топливно-энергетического комплекса.

"Нет, я не могу это подтвердить, мне нечего сказать на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в среду.

Путин провел встречу с Цивилевым накануне, 1 октября.

Дмитрий Песков ТЭК Владимир Путин Сергей Цивилев
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