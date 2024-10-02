МИД анонсировал первую министерскую конференцию Россия-Африка 9-10 ноября в Сочи

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Первая министерская конференция Россия-Африка пройдет в Сочи в первой декаде ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В развитие решений второго саммита Россия-Африка 9-10 ноября в Сочи, в университете Сириус, состоится первая министерская конференция-форум партнерства Россия-Африка", - сказала Захарова в среду на брифинге.

В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств, руководство Африканского союза и крупнейших объединений континента.

На полях конференции запланирована деловая программа, посвященная вопросам безопасности, торговых связей, инвестиций, индустриализации, сельского хозяйства, горнорудного комплекса, а также образования и здравоохранения, добавила официальный представитель МИД РФ.