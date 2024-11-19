Закон о рейдах против нарушителей в рыболовстве принят в III чтении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о возвращении практики проведения плановых (рейдовых) заданий инспекторами рыбоохраны.

Законопроект № 660629-8 в палату в июле внесла Ивановская областная дума.

Авторы проекта напомнили, что с 1 июля 2021 года вступили в силу новые правила государственного контроля (надзора) в России, в том числе и в области рыболовства. По этим правилам проведение контрольных мероприятий в рыболовстве требует предварительного взаимодействия и уведомления компаний и ИП, что затрудняет эффективную работу инспекторов рыбоохраны по пресечению нарушений.

Ранее инспекторы рыбоохраны могли проводить плановые (рейдовые) задания, которые позволяли им длительное время находиться на водных объектах, пресекать нарушения, а также беспрепятственно осматривать рыболовные и рыбоводные участки и районы добычи водных биологических ресурсов. Принятый закон возвращает эту практику.

Авторы ожидают, что принятие закона даст возможность оперативного реагирования на правонарушения без бюрократических задержек.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.