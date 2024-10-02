ФНС пока не получит права превентивно блокировать вывод активов компаний и ИП

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минфин отложил на неопределенный срок предоставление Федеральной налоговой службе права налагать предварительные обеспечительные меры - запрет на отчуждение имущества компаний - еще до вынесения решения по итогам проверки.

Это следует из подготовленных министерством "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Правительство внесло документ в Госдуму 30 сентября.

Сейчас препятствовать выводу активов из компаний, где по результатам налоговой проверки обнаружилась недоимка, инспекции могут только после вынесения решения о доначислении налогов. До этого момента они не могут запретить бизнесу отчуждать и передавать в залог активы, приостанавливать операции по счетам в банке, если имущества недостаточно для покрытия недоимки. В результате, поскольку с момента начала проверки до вынесения решения "проходит достаточно долгий период", недобросовестные плательщики успевают скрыть свое имущество, уклоняясь тем самым от уплаты обязательных платежей, объяснял ранее Минфин.

Идею, позволяющую налоговым органам быстрее реагировать на вывод активов налогоплательщиками, ФНС и Минфин озвучили летом 2021 года, а декабре того же года правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект (№ 47595-8). Предложенные тогда поправки в Налоговый кодекс разрешали сразу после составления акта налоговой проверки (промежуточный документ, в котором отражены ее результаты - ИФ) принимать обеспечительные меры и запрещать без согласия налоговиков отчуждать и передавать в залог имущество организации и ИП. В случае выездной проверки обеспечительные меры предлагалось принимать еще быстрее - с момента ее назначения. Оговаривалось, что новшества затронут организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), у которых налоговая нагрузка существенно меньше, чем по отрасли. Проект предусматривал возможность заменить обеспечительные меры на банковскую гарантию, поручительство или залог имущества.

Этот документ не был рассмотрен даже в первом чтении. И принятие этого вопроса будет отложено вновь, следует из "Основных направлений...". "В связи с экономическими реалиями 2023-2024 годов, в целях сохранения оптимальной для указанного периода налоговой нагрузки на хозяйствующих субъектов, принятие этого вопроса отложено", - говорится в документе.

В связи с этим комитет Госдумы по бюджету и налогам уже направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с предложением рассмотреть вопрос об отзыве этого законопроекта, рассказал источник "Интерфакса".