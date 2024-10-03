Путин в четверг проведет видеовстречу с лауреатами конкурса "Учитель года России"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России" - лучшими учителями, директорами и воспитателями страны, сообщила пресс-служба Кремля.

"На встречу с Президентом приглашены также педагоги - финалисты телепроекта "Классная тема!", который был создан по поручению главы государства в 2023 году", - говорится в сообщении.