Модный форум БРИКС пройдет в Москве с 3 по 5 октября

В форуме примут участие представители более 100 стран

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 3 по 5 октября в Московском концертом зале "Зарядье" в рамках Московской недели моды.

По данным столичного департамента культуры, участие подтвердили представители более 100 стран мира, это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Впервые форум посетят делегации 45 стран, в том числе Монголии, Конго, Сальвадора, Лаоса и Катара. Приглашены главы модных ассоциаций, руководители крупнейших компаний и ведущие эксперты индустрии.

Программа будет состоять из деловой части, выставки "Наследие" и обучающего интенсива для начинающих и опытных дизайнеров, бизнесменов и маркетологов. Вся деловая программа посвящена актуальным темам: международному сотрудничеству, поддержке локальных брендов, технологиям, инвестициям и другим.

На международной выставке "Наследие" посетители смогут узнать о влиянии культурного наследия стран БРИКС, государств Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды. Свои аксессуары и костюмы представят более 40 зарубежных участников. Экспозиция будет сопровождаться видеосюжетом о работе ремесленников и процессе создания коллекций.

На обучающий интенсив поступило почти 560 заявок, из них экспертный совет отберет 100. Курс позволит начинающим и опытным специалистам расширить круг знакомств и предоставит возможности для развития и повышения квалификации. В конце все слушатели получат соответствующие сертификаты.

Московская неделя моды

С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет третья Московская неделя моды. Программа включает показы известных и молодых брендов, лекции экспертов, открытый маркет, бизнес-шоурум и фестиваль тематического короткометражного кино.

Свои коллекции представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Участники и гости события смогут познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Калмыкии, Чувашии, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Нижегородской, Кемеровской, Новосибирской и Самарской областей.

За шесть дней планируется провести 83 модных показа.

С 5 по 9 октября в "Манеже" будет работать открытый маркет, где желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров. Посетителей ждут с 13:00 до 21:00. Вход по предварительной регистрации на сайте события.

В бизнес-шоуруме игроки модного рынка презентуют свою продукцию оптовым покупателям и проведут переговоры с потенциальными партнерами.

Заявки на участие в фестивале короткометражек World Fashion Shorts подали, в частности, режиссеры из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Лучшие фильмы, отобранные международным экспертным советом, покажут в Центре дизайна Artplay 5 октября.