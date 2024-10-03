ВТБ советует держателям своих субордов не переживать из-за снижения Н1.1

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ВТБ рекомендует держателям своих субординированных облигаций, которые опасаются их списания из-за снижения у банка норматива Н1.1, не переживать: внутри группы капитала достаточно, и сейчас он в процессе перераспределения.

Минимально допустимое значение норматива достаточности базового капитала банков - 4,5%, у ВТБ по итогам августа оно составляло 5,3%. При этом по закону суборды банков подлежат списанию при срабатывании триггера - значение Н1.1 ниже 5,125% в совокупности на срок шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней.

"Держателям наших субординированных облигаций не о чем беспокоиться. Норматив достаточности базового капитала Н1.1 имеет такой же эквивалент на групповом уровне - это значение норматива Н20.1. Соответственно значение норматива на ту же самую отчетную дату, на 31 августа, по групповому нормативу, по тому же самому агрегату капитала - 6,5%. Это означает, что внутри группы есть достаточно свободного капитала, который может быть перераспределен на соло банк ВТБ, чем мы и занимаемся в настоящий момент", - сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в эфире телеканала РБК, комментируя реакцию долгового рынка на публикацию финпоказателей банка за 8 месяцев.

По словам Пьянова, причины "локального уменьшения" норматива самого банка ВТБ - это быстрый органический рост в кредитовании, перераспределение активов в рамках интеграции банка ФК "Открытие", а также "определенное время, которое нам нужно для аудита прибыли за предыдущие периоды, потому что только после аудита заработанная прибыль попадает в этот вид капитала".

"Поэтому в принципе эти 6,5% капитала, которые доступны на группе, будут в течение следующих месяцев перераспределяться различными способами на банк, в основном этими способами является выплата дивидендов нашими дочерними обществами", - заявил Пьянов.