Грузовое судно под флагом Вануату сняли с мели в Ростовской области

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Буксиры сняли с мели груженое стальным заготовками судно, следовавшее из Ростова-на-Дону в турецкий порт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 22:15 по московскому времени (среды - ИФ) судно буксирами снято с мели, находится на рейде порта Азов", - говорится в сообщении.

Накануне в 13:50 по Москве поступило сообщение о севшем на мель судне Florica под флагом Вануату на реке Дон в Азовском районе. На борту находились 14 членов экипажа из Азербайджана. Судно следовало из Ростова-на-Дону в порт Самсун (Турция)