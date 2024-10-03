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РФ и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспийского моря

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, НИИ РФ и Азербайджана, займется исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря, сообщается на сайте российского правительства в четверг.

"В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории" - говорится в сообщении.

Сопредседателями назначены замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко и его азербайджанский коллега Рауф Гаджиев.

9 августа 2024 года было принято решение о создании группы по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с обмелением Каспийского моря.

17 сентября 2024 года сопредседатели Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, зампред российского правительства Алексей Оверчук и заместитель азербайджанского премьера Шахин Мустафаев, рассмотрели проблемы, связанные с обмелением Каспийского моря, варианты разработки будущих сценариев изменения уровня и соответствующих адаптационных мер, а также согласовали создание двусторонней рабочей группы.

РФ Азербайджан Каспийское море
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