Рядом со взорвавшейся АЗС в Дагестане обнаружили трубы неизвестного назначения

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Возле взорвавшейся в дагестанской столице Махачкале АЗС обнаружили трубы неустановленного назначения, заявил начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Анвар Анваров.

"Обнаружили три трубы (...) с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали", - рассказал Анваров на совещании по вопросу обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования под руководством премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.

По словам Анварова, в настоящее время устанавливается назначение труб.

27 сентября произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. Погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще 11 пострадали.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Владелец АЗС был задержан на следующий день.

Глава Дагестана Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам заявил, что "рассматриваются версии, связанные с состоянием газопровода, который на этой территории относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз".