Поиск

Бортников заявил, что из-за США бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США и их союзники по НАТО провоцируют эскалацию конфликта на Украине с перспективой вовлечения в него натовских воинских контингентов и расширения зоны боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"В мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ.

Директор ФСБ отметил, что ради ослабления и сдерживания конкурентов Вашингтон и Лондон намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют все доступные рычаги экономической и технологической блокады, ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения" неугодных государств.

По словам Бортникова, для создания и поддержания очагов напряжённости у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций "англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций, продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооружённых сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американо-британским участием".

"Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются: в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию; в намеренном затягивании мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье; в провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления; в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов; в спонсировании и координации действий разного рода антиконституционных сил в республиках СНГ, поощрении сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной вражды; в блокировании торгово-экономических и культурно-исторических связей внутри Содружества", - заявил Бортников.

Александр Бортников НАТО США ФСБ Белоруссия Украина Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

РФ завершает проработку вопроса об исключении "Талибана" из списка террористических организаций

Крупный пожар на частной нефтебазе под Пермью ликвидирован

Российские военные нейтрализовали за ночь 18 беспилотников ВСУ

Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м

Подавленный дрон ВСУ упал на территорию нефтебазы в Воронежской области

Медведев сообщил о старте работы комиссии по комплектованию ВС РФ контрактниками

Что произошло за день: четверг, 3 октября

Под домашний арест отправлены трое фигурантов дела биржи Cryptex

"Росатом" сообщил о штатной работе Курской АЭС после атаки ВСУ

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада

Путин поддержал предложение ввести "Разговоры о важном" с детского сада
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });