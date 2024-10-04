Бортников заявил, что из-за США бои на Украине могут расшириться на Белоруссию и Молдавию

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - США и их союзники по НАТО провоцируют эскалацию конфликта на Украине с перспективой вовлечения в него натовских воинских контингентов и расширения зоны боевых действий на Белоруссию и Молдавию, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"В мире продолжили развиваться процессы, которые негативно влияют на международную стабильность, в том числе безопасность стран СНГ. Причина очевидна - стремление США и их ближайших союзников по НАТО любой ценой отсрочить утрату своего глобального доминирования", - сказал он, выступая на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ.

Директор ФСБ отметил, что ради ослабления и сдерживания конкурентов Вашингтон и Лондон намеренно подрывают систему международного права и многосторонней дипломатии, задействуют все доступные рычаги экономической и технологической блокады, ведут и повсеместно поощряют пропаганду, направленную на "расчеловечивание населения" неугодных государств.

По словам Бортникова, для создания и поддержания очагов напряжённости у границ своих геополитических соперников, проведения иных подрывных акций "англосаксы всё агрессивнее применяют инструментарий так называемых "прокси-войн" и тайных операций, продолжают курс на расширение НАТО, милитаризацию регионов передового присутствия вооружённых сил блока либо его ведущих участников, сколачивают новые военные альянсы с американо-британским участием".

"Непосредственно на постсоветском пространстве указанные враждебные действия выражаются: в целенаправленной эскалации конфликта на Украине с перспективой прямого вовлечения в него военных контингентов стран НАТО и расширения зоны боевых действий на Молдавию и Белоруссию; в намеренном затягивании мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией с целью создания долгосрочного фактора нестабильности в Закавказье; в провоцировании террористической экспансии в Центральную Азию с афганского направления; в использовании подконтрольных международных террористических организаций для заброски боевиков на российскую территорию в потоках трудовых мигрантов; в спонсировании и координации действий разного рода антиконституционных сил в республиках СНГ, поощрении сепаратизма, межнациональной и межрелигиозной вражды; в блокировании торгово-экономических и культурно-исторических связей внутри Содружества", - заявил Бортников.