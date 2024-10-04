Москва открыта к диалогу со странами Европы о безопасности в Евразии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия открыта для присоединения европейских стран к предложенной Москвой инициативе формирования архитектуры безопасности в Евразии при условии, что они не вовлечены в деструктивные действия против государств региона, пишет глава МИД Сергей Лавров в статье "ООН: вновь быть центром для согласования действий наций".

Министр напомнил, что Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Он добавил, что эта инициатива "открыта для всех государств и организаций континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства".

"Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства - при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии - континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", - подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что российская инициатива базируется на понимании "необходимости принятия государствами и многосторонними структурами евразийского региона на себя ответственности за обеспечение собственной безопасности - в соответствии с принципом "евразийским проблемам - евразийские решения".

"Таким образом, стратегическими целями предлагаемой нами архитектуры выступают урегулирование имеющихся на континенте противоречий силами самих евразийских стран, предотвращение конфликтов в будущем, а также устранение из Евразии дестабилизирующего военного присутствия внерегиональных игроков", - написал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства сообщил, что теме формирования евразийской архитектуры безопасности будет посвящена международная конференция, которая пройдет 31 октября-1 ноября в Минске.