Объем грузоперевозок по сети РЖД снизился за 9 месяцев на 4,2%, до 988 млн т

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" в январе-сентябре 2024 года снизился в годовом исчислении на 4,2%, до 988 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Объем внутренних перевозок уменьшился за этот период на 4%, составив 593,4 млн тонн.

Международные перевозки сократились за 9 месяцев на 4,6%, до 394,6 млн тонн, в том числе через порты было отправлено 249,4 млн тонн (-5,9% к январю-сентябрю 2023 года), через погранпереходы - 145,2 млн тонн (-2,1%).

Импорт в январе-сентябре 2024 года снизился на 8,5%, до 53 млн тонн, в том числе через порты было перевезено 12,6 млн тонн (+7,7%), через погранпереходы - 40,4 млн тонн (-12,6%).

Транзит вырос за отчетный период на 2,5%, достигнув 32,4 млн тонн, в том числе через порты он составил 1,2 млн тонн (+15%), через погранпереходы - 31,2 млн тонн (+2%).

Экспортные перевозки сократились за 9 месяцев текущего года на 4,6%, до 309,2 млн тонн, перевозки через порты уменьшились на 6,6%, до 235,6 млн тонн, через погранпереходы - выросли на 2,8%, составив 73,6 млн тонн.