Макропрогноз предусматривает рост погрузки РЖД в 2024 году на 0,3%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2024 году ожидается в объеме 1,239 млрд тонн, что на 0,3% превысит уровень 2023 года, грузооборот снизится на 1,9% и составит 2 588,2 млрд т-км, сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы, который правительство внесло в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Динамика грузовых перевозок железнодорожного транспорта (по путям общего пользования) в среднесрочной перспективе будет определяться динамикой объемов промпроизводства в основных грузообразующих отраслях. На формирование объемов погрузки помимо макроэкономических факторов существенным образом влияет конъюнктура российского и мировых товарных рынков, находящихся в прогнозном периоде под геополитическим и санкционным давлением, отмечается в документе.

На перспективу до 2027 года существенное влияние на динамику погрузки будет оказывать развитие новых направлений поставок продукции российских производителей - как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

По прогнозу, в 2027 году погрузка грузов железнодорожным транспортом составит 1 358,6 млн тонн (+9,7% к 2024 году), грузооборот - 2 трлн 967,3 млрд т-км (+14,6% к 2024 году).