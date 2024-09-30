Поиск

Макропрогноз предусматривает рост погрузки РЖД в 2024 году на 0,3%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в 2024 году ожидается в объеме 1,239 млрд тонн, что на 0,3% превысит уровень 2023 года, грузооборот снизится на 1,9% и составит 2 588,2 млрд т-км, сказано в прогнозе социально-экономического развития России на 2025-2027 годы, который правительство внесло в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Динамика грузовых перевозок железнодорожного транспорта (по путям общего пользования) в среднесрочной перспективе будет определяться динамикой объемов промпроизводства в основных грузообразующих отраслях. На формирование объемов погрузки помимо макроэкономических факторов существенным образом влияет конъюнктура российского и мировых товарных рынков, находящихся в прогнозном периоде под геополитическим и санкционным давлением, отмечается в документе.

На перспективу до 2027 года существенное влияние на динамику погрузки будет оказывать развитие новых направлений поставок продукции российских производителей - как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

По прогнозу, в 2027 году погрузка грузов железнодорожным транспортом составит 1 358,6 млн тонн (+9,7% к 2024 году), грузооборот - 2 трлн 967,3 млрд т-км (+14,6% к 2024 году).

РЖД правительство Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ снизил оценку внешнего долга РФ на 1 июля до $301,9 млрд

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

В Думу внесен законопроект о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Оценка дефицита бюджета РФ в 2024 году повысилась до 1,7% ВВП с 1,1% ВВП

Первое чтение проекта бюджета РФ запланировано на 24 октября

"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга

"Роснано" заявило об отсутствии признаков банкротства после соглашений с банками о погашении долга
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });