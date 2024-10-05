Военные РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении

По данным Минобороны России, 12 украинских военных взяты в плен

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили две попытки прорыва ВСУ госграницы РФ, сообщило Минобороны России в субботу.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены танк, семь боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как сообщили в министерстве, "за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Обуховка, а также предотвращены попытки противника контратаковать в направлении Камышевки и Плехово".

В ведомстве добавили, что в результате ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожено четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.