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Минобороны оценило потери ВСУ на курском направлении за сутки в более чем 400 человек

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Украинская сторона продолжает нести потери на курском направлении, за время боевых действий ВСУ потеряли там более 20,6 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка "Богдана", два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Семнадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - рассказали в ведомстве в субботу.

Отмечается, что общие потери ВСУ за время боевых действий в районе превысили 20 650 человек.

В Минобороны сообщили, что в течение суток нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области и по местам сосредоточения десяти украинских бригад в Курской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Сумская область
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