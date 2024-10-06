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Белгородская область подверглась обстрелам со стороны ВСУ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об украинских ударах по территории Шебекинского городского округа.

Как он написал в своем телеграм-канале в воскресенье, по предварительной информации, пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что в Шебекино в результате обстрела поврежден автомобиль, есть локальные обрывы на линии электропередачи.

В селе Козьмодемьяновка в результате атаки беспилотника поврежден жилой дом, хозпостройка и автомобиль, добавил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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