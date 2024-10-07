Минобороны РФ сообщило об учении со стратегическими комплексами "Ярс" в Сибири

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мобильные установки комплексов "Ярс" Новосибирского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе учения вышли на маршруты боевого патрулирования, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"В Новосибирском ракетном соединении на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК "Ярс"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегические ракетчики отрабатывают задачи "по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования в рамках несения боевого дежурства".

"Расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" совершают марши протяженностью до 100 километров, проводят мероприятия по инженерному оборудованию полевых позиций, организации маскировки и боевого охранения", - сообщили военные.

По данным ведомства, военнослужащие также отработают противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Минобороны РФ в понедельник распространило кадры выхода на учение мобильных комплексов "Ярс".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент её стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.

Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. Официально сообщалось, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.