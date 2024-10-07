Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд принял решение о ликвидации "Ростовской еврейской религиозной общины - КЕРОР" из-за несоблюдения требований российского законодательства, сообщила пресс-служба суда.

Организация ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юрлиц.

В суде объяснили, что это решение принято в связи с несоблюдением общиной требований законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом.