В ГД предложили ввести оборотные штрафы за нарушения в сфере обращения метанола

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который предлагает добавить новую статью в КоАП и прописать в ней ответственность за нарушение правил обращения с метанолом и метанолсодержащими жидкостями. Также законопроект вводит штрафы за незаконное обращение с метанолом для компаний, не внесенных в специально формируемый реестр.

Документ № 732839-8 размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.

Внесенный законопроект является "спутником" к принятому в первом чтении проекту закона о введении с 1 марта 2025 г. государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Компании и ИП должны будут зарегистрироваться в специальном реестре, который будет вести уполномоченный орган (в законопроекте он не определен). В реестр войдут данные о производителях, продавцах, перевозчиках и хранителях метанола. Оборот метанола между незарегистрированными лицами будет запрещен, так же как и розничная продажа.

Согласно внесенным поправкам в КоАП, нарушение правил оборота лицами из реестра влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. тыс. руб.; на юридических лиц - в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб. с возможностью конфискации изготовленной продукции с использованием метанола.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. до 70 тыс. руб.; на юридических лиц - в размере 150 тыс. до 200 тыс. руб. с возможностью конфискации продукции.

Оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей лицами, которые не были включены в формируемый реестр организаций и ИП, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 500 тыс. до 1 млн руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - не более одной пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, но не менее 3 млн руб. с возможностью конфискации изготовленной продукции или приостановления деятельности на срок от шестидесяти до девяноста суток.

Также законопроект вводит штраф за незаконный оборот метанола и физическим лицом в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. с конфискацией изготовленной продукции.

На законопроект поступил положительный отзыв правительства. При этом кабмин подчеркивает, что применение оборотных штрафов не сработает против недобросовестных участников рынка, у которых нет значительных доходов или активов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 г.