Путин получил от Эрдогана на день рождения "хороший турецкий подарок"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган специально прислал российскому лидеру Владимиру Путину подарок ко дню рождения, сообщил журналистам помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

"Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором", - сообщил он и уточнил, что это был "хороший турецкий подарок".

На вопрос, была ли цена подарка в пределах разрешенных для госслужащих 3 тысяч рублей, Ушаков ответил, что он стоит "чуть побольше".

На вопрос, еще получил на день рождения Путин, помощник президента ответил, что "подарки были".