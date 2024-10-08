Причиной апрельского обвала на шахте "Северопесчанская" названо нарушение техпроцесса

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Уральское управление Ростехнадзора установило причины аварии на железорудной шахте "Северопесчанская" (АО "Богословское рудоуправление", Свердловская область), где погиб человек, сообщает пресс-служба управления.

Как показало техническое расследование, при проведении горных работ был нарушен технологических процесс. В частности, взрывчатые материалы были получены от третьего лица и хранились в неустановленном месте. Кроме того, в запретную зону было допущено лицо, не имеющее права проводить взрывные работы.

Еще одной причиной управление назвало отсутствие контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ, а также за соблюдением трудовой дисциплины.

"Принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП (грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

Вечером 1 апреля на железорудной шахте "Северопесчанская" в Краснотурьинске произошел горный удар. Один рабочий погиб, двое получили травмы средней тяжести, один - легкой степени, еще одному госпитализация не потребовалась.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда.

Через неделю после ЧП судебные приставы на 90 суток приостановили работу шахты за нарушения требований промышленной безопасности. После устранения нарушений работа шахты возобновилась.

Лицензией на освоение Северопесчанского месторождения магнетитовых руд владеет АО "Богословское рудоуправление", говорится в отчете предприятия за 2023 год. Бенефициаром компании выступает Глеб Фомин, который является также директором двух компаний в Верхней Пышме: ЗАО "Третий код" (деятельность в области права) и АНО "Медная столица" (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).