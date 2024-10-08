Мишустин назначил Максима Борового замминистра сельского хозяйства

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Максим Боровой назначен заместителем министра сельского хозяйства РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 7 октября, документ размещен на официальном портале правовой информации.

До этого назначения Боровой возглавлял департамент мелиорации Минсельхоза.

До прихода в министерство он занимал различные должности в Росбанке и Россельхозбанке. С ноября 2018 год по февраль 2020 года был директором департамента развития сельских территорий Минсельхоза, затем по август 2022 года работал в коммерческих организациях. С августа 2022 года - директор департамента мелиорации Минсельхоза.

Родился в 1984 году в Норильске.