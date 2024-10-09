Комитет Думы по бюджету поддержал ускоренное вступление в силу таможенных актов

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету поддержал предложение правительства установить с 2025 года на постоянной основе норму, по которой правовые акты в таможенном регулировании могут вступать в силу не через 30 дней после их опубликования, а в иные сроки, что обеспечить адаптацию к внешнеэкономическим вызовам.

Правительство внесло законопроект № 722148-8 в палату в сентябре.

По действующему законодательству, правовые акты в таможенном регулировании вступают в силу не ранее чем по истечении тридцати дней после дня их официального опубликования. Исключение - если иная дата установлена международными договорами или если акты в сфере таможенного регулирования предлагают более льготный по сравнению с действующим порядок для участников рынка.

Комитет по бюджету в своем заключении напоминает, что с 17 мая 2022 года была введена норма, по которой до 31 декабря 2024 года специальный порядок вступления в силу правовых актов в сфере таможенного регулирования может устанавливаться федеральными законами, актами президента или правительства.

Рассматриваемый законопроект предлагает с 2025 года сделать этот порядок постоянным.

"В качестве примера эффективного применения специального порядка можно привести нормативные правовые акты, регулирующие ставки вывозных таможенных пошлин и перечень товаров, в отношении которых такие ставки применяются", - говорится в заключении комитета. По мнению депутатов установление отлагательного срока вступления в силу таких актов существенно снижало бы эффективность таможенно-тарифного регулирования экспорта. "В особенности, когда соответствующие меры принимались в целях стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке, поскольку приводило к ситуации, когда в период времени между датами опубликования принятых ставок вывозных таможенных пошлин и их вступления в силу, отдельные хозяйствующие субъекты предпринимали кратное наращивание вывоза товаров без уплаты таможенных платежей", - говорится в заключении.

Комитет отмечает, что положения законопроекта не противоречат договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.