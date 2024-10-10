Мишустин в четверг посетит агропромышленную выставку "Золотая осень"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг выступит на пленарном заседании "Российский агропром - 2030: пути достижения технологического лидерства" на площадке 26-й Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" и вручит государственные награды работникам АПК, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства Оксана Лут.

Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.