Депутаты настаивают на включении антикоррупционных норм в проект о концессиях в ЖКХ без конкурса

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по ЖКХ и думский комитет по энергетике поддержали правительственный законопроект, который дает действующему добросовестному концессионеру преимущественное право на заключение нового соглашения без конкурса для объектов теплоснабжения, систем водоснабжения и водоотведения.

Комитеты настаивают на законодательном определении четких критериев добросовестности и предлагают дополнить проект закона положениями, предотвращающими коррупционные факторы.

Документ (№699828-8) в августе внесло в парламент правительство.

Законопроект устанавливает преимущественное право лица, являющегося концессионером по действующему концессионному соглашению в сфере теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения или водоотведения на заключение нового концессионного соглашения в отношении этих же объектов.

Новая статья 52.2 в законе "О концессионных соглашениях" предлагает три варианта заключения соглашения. Первый – самостоятельное решение органа власти. При этом орган, уполномоченный на рассмотрение предложений о концессионных соглашениях, может принять решение о заключении нового соглашения не ранее чем за 18 месяцев до окончания срока действующего.

Второй вариант - инициатива концессионера. Действующий концессионер может направить предложение о заключении нового соглашения не ранее чем за 24 месяца до окончания срока действия текущего соглашения.

Третий вариант - участие потенциального инвестора, который должен разместить информацию о конкурсе, но если в течение 45 дней после размещения он остается единственным участником, то заключает соглашение.

Преимущественное право на заключение концессионного соглашения не может быть реализовано в случае фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств концессионера. Законопроект не вводит дополнительных требований к концессионерам, что, по мнению авторов упростит процесс и привлечет добросовестных инвесторов в сферу ЖКХ.

Комитет по ЖКХ в своем заключении указывает, что перед вторым чтением нужно уточнить условия, которые позволят концессионеру получить преимущественное право на заключение нового соглашения. Эти условия должны подтвердить, что концессионер добросовестно выполнял требования текущего контракта.

Ранее комитет по энергетике в своем заключении на законопроект также отмечал, что проект закона не в полной мере раскрывает, как концессионер должен доказывать свою добросовестность.

"При доработке законопроекта ко второму чтению также необходимо исключить коррупционные факторы, возникающие при реализации преимущественного права концессионера по действующему концессионному соглашению на заключение нового концессионного соглашения в отношении тех же объектов, связанные с направлением концедентом извещения и конкурсной документации концессионеру без публичного размещения указанных документов, например, на сайте органа власти, и там самым влекущие нарушение прав иных участников", - говорится в заключении комитета по ЖКХ. На исключении коррупционных факторов настаивал в своем заключении и комитет по энергетике. По мнению комитета это можно сделать, например, путем официального опубликования информации о том, что действующий концессионер или потенциальный инвестор подали заявки на заключение нового концессионного соглашения.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Дата его рассмотрения в первом чтении на пленарном заседании Госдумы пока не определена.