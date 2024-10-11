Глава МИД РФ предупредил о последствиях милитаризации Японии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия обеспокоена милитаризацией Японии, отказ от мирного развития этой страны может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, завил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается конкретно Японии, то мы серьезно озабочены милитаризацией этой страны, вернее, ремилитаризацией этой страны", - сказал он журналистам в пятницу во Вьентьяне.

По словам Лаврова, "забыв об уроках Второй мировой войны, японское руководство ведет курс на увеличение расходов на оборону, на модернизацию базовых доктринальных документов, в которые включается концепция возможности нанесения превентивных ударов".

Кроме того, отметил министр, "расширяется участие Японии в американских планах по созданию глобальной системы ПРО, возможности размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования на японской территории".

В целом, по его словам, "в Японии идет дело к укреплению военного потенциала". Глава российского МИД напомнил, что растет число военно-морских учений с участием США и других членов НАТО, в которых Япония задействована, создаются военно-политические форматы США-Корея-Япония, США-Япония-Филиппины, а также зафиксирована готовность Токио участвовать в совместных с США ядерных миссиях.

"Такой откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить", - сказал Лавров.

Он убежден, что линия Токио "может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства".