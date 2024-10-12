ВВС США нанесли удары по игиловцам в Сирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки ИГ (запрещена в России) в Сирии, сообщает в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы, подчиненные Центральному командованию, нанесли серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии рано утром 11 октября", - говорится в его сообщении в соцсети X.

По данным американских военных, удары позволили снизить возможности игиловцев по планированию терактов. Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало.