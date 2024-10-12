Поиск

ВВС США нанесли удары по игиловцам в Сирии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли серию авиаударов по целям террористической группировки ИГ (запрещена в России) в Сирии, сообщает в субботу Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы, подчиненные Центральному командованию, нанесли серию авиаударов по нескольким лагерям ИГ в Сирии рано утром 11 октября", - говорится в его сообщении в соцсети X.

По данным американских военных, удары позволили снизить возможности игиловцев по планированию терактов. Данных о жертвах среди мирных жителей не поступало.

Сирия США CENTCOM ИГ ИГИЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Что случилось этой ночью: суббота, 12 октября

Ущерб от урагана "Милтон" в США составил около $50 млрд

Ущерб от урагана "Милтон" в США составил около $50 млрд

Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Штаб Трампа попросил усилить его охрану военной авиацией

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта

Индекс потребдоверия в США в октябре неожиданно снизился до 68,9 пункта
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });