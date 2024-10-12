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Правительство РФ расширило механизм авансирования закупок промышленной продукции

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень промышленного оборудования, поставки которого авансируются в объеме не менее 80% цены контракта при государственных закупках.

"В обновленный перечень войдет дорожно-строительная техника, закупки которой планируется проводить в 2024-2026 годах. Речь идет о 35 наименованиях, среди которых гусеничные тракторы, самоходные грейдеры, дорожные катки, экскаваторы, автокраны, снегоочистители. (...) Расширение этого механизма позволит нарастить объемы выпускаемой продукции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в субботу.

В нем уточняется, что до сих пор авансирование поставок дорожно-строительной техники в рамках госконтрактов либо не предусматривалось вовсе, либо не превышало 20% от стоимости контрактов. "Это обстоятельство вынуждало отечественных производителей привлекать кредиты, что в свою очередь сказывалось на конечной цене продукции", - говорится в сообщении.

Механизм авансирования закупок промышленной продукции был введен в конце 2022 года в рамках мер поддержки производителей станкоинструментальной промышленности, напомнили в кабмине.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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