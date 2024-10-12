Минобороны РФ сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Север" продолжила наступательные действия на курском направлении, отразила пять новых контратак вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка, заявили в Минобороны РФ в субботу.

По словам военных, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово.

"В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка, Дарьино, Колмаков, Казачья Локня, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Ворожба, Водолаги, Кислая Дубина, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы и Шпиль", - заявили военные.

"За сутки потери ВСУ составили более 400 человек", - говорится в сообщении министерства.

На курском направлении ВСУ потеряли 18 единиц бронетехники, в том числе две пусковые установки реактивных систем залпового огня - HIMARS и Vampire. Семеро украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило ведомство.

По его информации, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22,3 тыс. военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, за этот период ВСУ потеряли там 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронемашин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США.

В Минобороны РФ заявили, что также уничтожено девять украинских пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.