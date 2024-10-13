Мишустин отметил уверенный рост российского АПК

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщает телеграм-канал кабинета министров в воскресенье.

"Этот значимый для страны праздник вы встречаете серьезными достижениями, которые стали возможны благодаря вашему профессионализму, целеустремленности, самоотверженности и упорству", - говорится в поздравлении Мишустина.

"Сегодня, в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления, агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные Президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности. Демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного АПК, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, реализации масштабных инвестиционных проектов.

"Продолжается цифровая трансформация отрасли, внедрение инноваций, биотехнологий и искусственного интеллекта. Ведется системная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей, созданию комфортных условий, улучшению качества жизни людей. Важным направлением является формирование кадрового, научного потенциала, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов", - подчеркнул Мишустин, пожелав работникам АПК дальнейших успехов.