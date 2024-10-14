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Православные верующие отмечают праздник Покрова Богородицы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечает в понедельник Русская православная церковь.

Этот праздник был установлен в середине Х века.

По легенде, однажды на рассвете святой Андрей увидел Богородицу, которая шествовала к храму по воздуху. Помолившись, Дева Мария подошла к престолу, сняла с головы покров и простерла его над головами молящихся. Когда Богоматерь покинула церковь, покров стал невидимым, но в храме оставалась благодать, которая снизошла с Богородицей, повествует легенда.

На Руси праздник Покрова связывали с началом зимы, так как именно в этот день нередко выпадал первый снег.

Русская православная церковь Покров
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