Житель Севастополя осужден на 21 год за госизмену и подготовку теракта

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Житель Севастополя, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году, приговорен в РФ к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю в понедельник.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год в колонии особого режима с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме и с ограничением свободы после освобождения на полтора года.

"Установлено, что житель Севастополя был завербован Службой безопасности Украины в 2022 году. По заданию иноспецслужбы он осуществлял сбор и передачу ее представителю сведений об актуальных местах дислокации в г. Севастополе объектов Вооруженных сил Российской Федерации. Также он планировал совершить теракт, а именно поджог одного из административных зданий города", - говорится в сообщении.

Для этого 48-летний гражданин прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками управления ФСБ.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях, предусмотренных ст. 275 (госизмена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 1 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 (приготовление к совершению теракта). Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.