Четыре человека ранены в результате удара ВСУ по рынку в городе Кременная в ЛНР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В результате удара Вооруженных сил Украины по рынку в городе Кременная Луганской народной республики (ЛНР) четверо мирных жителей получили ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его данным, пострадавшие от обстрела мирные жители госпитализированы с осколочными ранениями. Он также отметил, что специалисты на месте удара устанавливают вид вооружения, примененный украинскими военными, а также масштабы повреждений, которые получила инфраструктура города.