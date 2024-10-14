Министр обороны России прибыл в Китай с официальным визитом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в понедельник прибыл в Пекин с официальным визитом, сообщает российское военное ведомство.

"В ходе визита министр обороны России проведет ряд переговоров с военным и военно-политическим руководством страны", - сказано в сообщении.

У здания Центрального военного совета КНР состоялась церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почетного караула и оркестра. Министр обороны Китая адмирал Дун Цзюнь приветствовал главу российского военного ведомства. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула торжественным маршем.

Ранее министр обороны России возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Памятник высотой 38 метров возведен в 1952-1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках. Он является национальным монументом республики.