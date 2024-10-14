ГД не будет рассматривать закон о признании отягчающим обстоятельством иностранного гражданства

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Законопроект, предлагающий признать отягчающим наказание обстоятельством наличие иностранного гражданства, возвращен автору в связи с несоответствием Конституции РФ, говорится в решении профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в статью 63 Уголовного кодекса РФ" был внесен в Госдуму депутатом Евгением Марченко. Инициатива предлагает установить, что совершение преступления лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства является обстоятельством, отягчающим наказание.

Решение комитета Думы по госстроительству, опубликованное в базе законодательной деятельности, говорит о возвращении указанного законопроекта субъекту права законодательной инициативы в связи с несоответствием законопроекта требованиям статьи 104 Конституции РФ и статьи 105 Регламента Госдумы.