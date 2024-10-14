В Кремле считают нужными переговоры о сокращении ядерных потенциалов в увязке с другими вопросами безопасности

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Контакты по сокращению потенциалов ядерных держав необходимы, но в условиях развязанной против России войны их нужно увязывать с другими вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях войны, которая ведется в отношении России с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом, не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно", - сказал Песков журналистам, комментируя слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона к переговорам с РФ, КНР и КНДР о сокращении ядерных потенциалов.

"Наш президент об этом уже говорил: Россия считает такие контакты необходимыми, их нельзя откладывать в долгий ящик, но мы должны рассматривать все вопросы безопасности в комплексе с учетом нынешнего положения дел", - добавил представитель Кремля.