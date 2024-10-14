В МИД РФ призвали Южную Корею прекратить нагнетать обстановку на Корейском полуострове

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Москва и дальше будет играть конструктивную роль на Корейском полуострове в интересах предотвращения опасного развития событий, южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуострове, сообщили в МИД РФ.

"Россия и впредь будет играть конструктивную роль на Корейском полуострове в интересах предотвращения опасного развития событий и возвращения ситуации в позитивное русло, в том числе на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отмечают, что в последние дни обстановка на Корейском полуострове серьезно накалилась. "Согласно поступающим из Пхеньяна официальным сообщениям, территория КНДР, включая столицу, подверглась беспрецедентным атакам беспилотных летательных аппаратов со стороны Республики Кореи, которые разбрасывали пропагандистские материалы", - говорится в комментарии.

"Подобные акции со стороны Сеула нельзя рассматривать иначе как грубое посягательство на суверенитет КНДР, а также вмешательство во внутренние дела в целях разрушить законный государственно-политический строй независимого государства и лишить его права на самостоятельное развитие", - отмечают в МИД РФ.

В комментарии официального представителя внешнеполитического ведомства подчеркивается, что "южнокорейским властям следует весьма серьезно отнестись к предупреждениям Пхеньяна и прекратить нагнетать обстановку на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, раздувающей дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую реальными вооруженными инцидентами".

"В Сеуле должны понимать, что продвижение "концепции поглощения" через навязывание псевдолиберальных ценностей и экспансию неких "свобод" создает угрозы безопасности, прежде всего своим собственным гражданам", - говорится в комментарии.

"Обеспечить долгосрочный мир и стабильность в субрегионе возможно только политико-дипломатическими средствами на основе принципа неделимой безопасности. Альтернативного пути не существует, если только военная агрессия не является реальной целью Южной Кореи и ее "старшего" союзника США", - добавили на Смоленской площади.