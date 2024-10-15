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Кремль отверг утверждения о вмешательстве России во внутренние дела Грузии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что Москва не вмешивается во внутренние дела Грузии, при этом констатируют неприкрытое давление Запада на грузинские власти, в том числе в ходе избирательной кампании в этой стране.

"Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Грузии и не собираемся этого делать", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя по просьбе журналистов высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что правительство РФ фактически управляет нынешними грузинскими властями и всячески пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов.

Представитель Кремля отметил: "Что касается выборов (в Грузии - ИФ), то это не наше дело. Мы видим ничем не прикрытые попытки западных стран оказывать нажим на действующие власти Грузии и оказывать прямое, незавуалированное влияние на ход избирательной кампании".

Говоря о российско-грузинских отношениях, Песков сказал: "Грузия - это наш сосед, вы знаете все осложнения в наших двусторонних отношениях, которые вместе с тем не препятствуют развитию гуманитарных связей по линии обществ двух стран, народов".

"Люди продолжают ездить из Грузии в Россию, из России в Грузию", - добавил представитель Кремля.

Дмитрий Песков Грузия
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