Путин расширил перечень граждан Грузии, въезжающих в РФ без оформления виз

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Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил порядок въезда и выезда из страны граждан Грузии.

Указ президента № 873 от 10 октября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, безвизовый режим въезда в РФ теперь распространяется на граждан Грузии, прибывающих "в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ, в том числе в целях получения образования".

Ранее эти категории граждан Грузии не имели права въезда в Россию и выезда из РФ без оформления виз.

Указ вступает в силу со дня опубликования, и теперь указанные категории граждан могут посещать Россию "на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорта гражданина Грузии, диппаспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию)".