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Турбизнес призвали не принимать экскурсионные группы в Казани в дни саммита

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана рекомендовали туристическим компаниям не принимать экскурсионные группы на время проведения саммита в Казани, сообщил журналистам председатель Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов.

"Саммит - это большое политическое событие, и мы заранее рекомендовали туристическим компаниям не принимать группы в этот период, но это буквально 3-4 дня, когда будут находиться здесь все высокие гости", - сказал он.

По его словам, это, в первую очередь, связано с перемещением по городу участников саммита.

Для гостей БРИКСа подготовлена экскурсионная программа, добавил Иванов.

"Наша задача, используя это мероприятие, максимально раскрыть нашу культуру, историю и туристические достопримечательности. И в свободное время, не занятое деловыми мероприятия, мы предлагаем (гостям - ИФ) экскурсионную программу по Казани, острову-граду Свияжск, Болгару и Елабуге", - объяснил он.

У гостей саммита будет возможность не только погулять по городу, зайти в сувенирные магазины, но и попробовать национальную кухню. Помимо этого, по словам председателя Госкомитета Татарстана по туризму, гостиницы внимательно изучают культуру и вкусовые предпочтения гостей, которые у них будут проживать, чтобы в меню были блюда их национальных кухонь.

"Это вопрос очень тонкий вопрос, но тем не менее, отели такие эксперименты готовы провести. Гостям это будет приятно, внимание я думаю будет оценено правильно", - подчеркнул Иванов.

Саммит БРИКС, на который соберутся лидеры государств-членов объединения, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие в саммите подтвердили более 30 стран, 24 из них будут представлены на уровне глав государств.

На это время Дома культуры, муниципальные библиотеки и музейный комплекс Казани приостановят работу. Также с 21 октября будет ограничен доступ в Казанский Кремль.

БРИКС Кремль Сергей Иванов Татарстан Казань
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