Россия выступает за создание независимого платежно-расчетного механизма ШОС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия призывает устранить препятствия в реализации планов по увеличению во взаимных расчетах стран ШОС доли национальных валют и считает, что есть необходимость в независимом платежно-расчетном механизме объединения.

"Для укрепления торгово-экономического сотрудничества необходимо защитить наш финансовый сектор от влияния третьих стран. Сконцентрироваться на реализации Дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах, которую утвердили наши лидеры два года назад. И устранить существующие препятствия", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Совете глав правительств ШОС.

Одновременно, добавил Мишустин, "востребован независимый платежно-расчетный механизм ШОС". "Например, в форме электронных платформ, банковских институтов или системы уполномоченных финансовых структур. Так мы создадим удобные и предсказуемые условия для бизнеса", - сказал глава правительства РФ.

По его словам, нужен и прозрачный инструмент финансового сопровождения проектной деятельности. "Один из вариантов - учредить специальный счет. И через него оказывать поддержку инициативам на первых этапах. А осуществляться они будут уже через государственно-частное партнерство, концессионные соглашения, с помощью средств госбюджетов и институтов развития, а также иных форм смешанного финансирования", - сказал Мишустин.