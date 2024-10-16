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В Кремле не стали комментировать слова Кадырова о кровной мести

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Кремле в связи со словами главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности кровной мести заявили, что не комментируют ситуацию.

"Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он в среду по просьбе журналистов прокомментировал "ситуацию, когда глава одного из российских регионов пригрозил кровной местью сенатору и двум депутатам". Представители СМИ пояснили, что имеют в виду недавнее заявление чеченского лидера.

Дмитрий Песков Чечня Рамзан Кадыров
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